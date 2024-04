Souveraineté monétaire : Alioune Tine invite les pays membres de la CEDEAO à adopter la monnaie unique

En réponse au nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et d’autres défenseurs de la souveraineté monétaire, le fondateur de Africa Jom Center, Alioune Tine demande aux pays membres de la CEDEAO de trouver un consensus sur une monnaie commune .



Selon le défenseur des droits de l’homme , « les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO doivent dans les meilleurs délais s’entendre sur l’adoption d’une monnaie unique ouest africaine. Qu’elle soit le cauri ou l’éco, toutes les conditions existent pour gérer une monnaie unique africaine. Parce qu’il s’agit ici d’une mesure de nature à re-crédibiliser et redonner de la légitimité à la CEDEAO. Excellences, Tinubu, Diomaye, Ouattara et toutes les autres excellences, il s’agit d’une décision qui fait consensus auprès des citoyens de la CEDEAO », explique-t-il dans un post sur sa page X.