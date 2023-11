Souveraineté alimentaire - qualité des semences - équipements : Le chapelet de revendications des députés pour le monde agricole

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire est présentement devant les députés pour l’examen du projet de budget de son département. Pour l'année 2024, le projet de budget du ministère est arrêté à 219 494 446 493 FCFA. Un montant qui prendra notamment en compte la sécurisation de la base productive et le développement des infrastructures, l’augmentation de la production, la diversification et la valorisation des produits agricoles mais également l’accompagnement à la production, le financement, la recherche et la formation. Des facteurs qui intéressent les parlementaires qui se sont largement exprimés



sur les préoccupations diverses.







Considérant que ce secteur doit être le moteur de la croissance économique et le levier du développement économique et social, à la faveur des atouts énormes dont dispose le pays, ils ont sollicité la hausse substantielle du budget de ce département. Mais au préalable, les parlementaires ont souhaité l’opportunité d’être édifiés sur l'état d'exécution du budget 2023.







Dans le même ordre d'idées, les élus ont, face au ministre Samba Ndiobene Ka, noté « la faiblesse des dotations allouées à la Recherche agricole, contrastant ainsi avec l'ambition de réaliser la souveraineté alimentaire. À ce propos, ils ont préconisé le renforcement des crédits attribués à l'Institut sénégalais de Recherche agricole (ISRA). Parallèlement, ils ont dénoncé, les départs enregistrés de plusieurs chercheurs ces deniers temps, au niveau de l'ISRA. D’où l’importance d’augmenter significativement leurs conditions de travail.







Aussi, les députés ont interpellé le ministre sur l'état d'avancement de la révision du statut du personnel de cette structure. Dans le département ministériel, les députés ont souhaité être édifiés sur le nombre de techniciens agricoles que compte aussi bien ce ministère que chaque département du pays.







Concernant le capital semencier, les députés ont considéré qu'une structure logée au sein de la Direction de l'Agriculture « ne peut plus assurer, de manière efficiente, la gestion de la semence ». Ainsi, ils ont plaidé pour le renforcement de la reconstitution du capital semencier.







Dans la même optique, pour plus de cohérence et surtout d'efficience dans la gestion du PRODAC, vos Commissaires ont vivement plaidé pour son rattachement à ce département, d'autant plus qu'il regorge de toutes les ressources humaines pour piloter, avec efficience, un tel programme. Ils ont, en outre, souhaité que ce programme soit ouvert aux acteurs privés pour créer un écosystème productif.







Toutefois, certains se sont félicités des efforts consentis dans la mise en place des intrants lors de la dernière campagne agricole. Toutefois, ils ont relevé le retard enregistré dans la distribution, notamment des semences dans des localités telles que les départements de Thies, Gossass et Darou Mousty. A cet égard, afin de créer les conditions d'une bonne campagne, ils ont plaidé en faveur du renforcement des intrants agricoles aussi bien en qualité qu'en quantité. De même, ils ont considéré que l'exploitation du phosphate de Matam est aujourd'hui à l'arrêt. Ils ont suggéré la mise en place d'un répertoire voire d'une cartographie des agriculteurs pour optimiser les subventions, tout en renforçant les moyens de l'ISRA dans le cadre de la reconstitution du capital semencier.







Sensibles à la situation des opérateurs qui peinent à rembourser leurs dettes contractées auprès des banques, les députés ont insisté sur le paiement des arriérés dus dans les meilleurs délais. C'est d'autant plus urgent selon ces parlementaires, « qu'à l'arrivée de l'échéance, les opérateurs semenciers qui ont contracté ces prêts auprès de la Banque Agricole sont astreints à payer des pénalités de retard de paiement de l'ordre de 50 000 FCFA par jour ».







En revanche, d'autres ont estimé qu'il y a plutôt un échec dans notre politique agricole. Et, affirmeront-ils sans détour, l'accentuation de l'exode rural, le chômage des jeunes ainsi que la reprise phénoménale de l'émigration irrégulière traduisent l'échec de cette politique.







De plus, ils ont souhaité être édifiés à la fois sur l'autosuffisance en riz qui était prévu à l'horizon 2017, la réalisation des 100 à 150 fermes intégrées et les 200 micro-projets d'agriculture familiale.











