Souveraineté alimentaire dans le secteur de l’élevage : Le Président Macky Sall annonce le renforcement de 5 milliards par an du FONSTAB et une enveloppe de 8,5 milliards de la DER/ FJ.

Le président Macky Sall était ce samedi à Dahra Djolof pour assister à la septième édition de la journée nationale de l’élevage. C’est un secteur uni qui s’est retrouvé aujourd’hui dans cette partie qui symbolise l’activité pastorale, pour accueillir le président de la République et aussi décliner leurs préoccupations devant le chef de l’État.



Le président de la République priorise le secteur de l’élevage qui est aujourd’hui, porteur de croissance. D’ailleurs, il a réaffirmé au cours de ces moments de communion avec les acteurs de l’élevage, son ambition de poursuivre le renouveau du secteur pour valoriser les potentialités pastorales qui s’y trouvent. Le président Sall rappelle également, le programme spécifique de modernisation des filières animales pour réduire les importations de lait, mais aussi de viande.



Dans le cadre de la préservation du potentiel génétique et des ressources pastorales, le président de la République a annoncé la création d’un réseau cohérent, suivant le modèle de Doly, d’un nouveau Ranch. Dans cette même dynamique de renforcement de ces potentialités, le chef de l’État décide de faire passer les ressources du Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB), de 3 à 5 milliards par an.



La DER/FJ, pour sa part, apportera en 2022 au secteur, dans le cadre du projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes ( PAVIE) une enveloppe de 8,5 milliards de francs CFA. Une manière pour la délégation à l’entreprenariat des jeunes et des femmes de jouer positivement sur la chaîne de valeurs dans ce secteur.



Le vol de bétail et l’insécurité sont aussi des préoccupations du président de la République qui se dit déterminé à lutter contre ces fléaux.



Ces mécanismes à travers les différents programmes, contribuent selon le président Macky Sall, à se débarrasser progressivement de l’importation de ces produits animaux qui pourront nous être procurés par le secteur.