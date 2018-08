Souvenirs de carrière de Henri Camara : "Je m’interroge encore sur la décision du staff de me sortir contre l’Egypte à la CAN 2006"

Henri Camara, tout juste retiré des terrains, est revenu sur des moments jugés importants de sa carrière internationale avec les Lions du Sénégal, disant par exemple toujours s’interroger sur les raisons ayant amené le staff technique de l’équipe nationale à le sortir lors de la demi-finale de CAN 2006 contre l’Egypte.





"Plus de 10 ans après, je n’ai pas encore trouvé la réponse", a déclaré l’ancien attaquant du Sénégal, qui a annoncé sa retraite le 12 août dernier à 41 ans révolus, après avoir porté à 99 reprises le maillot national.



"Oui, c’est au moment où je commençais à bien entrer dans la partie, quand le Sénégal a recollé au score et qu’on sentait les Egyptiens prendre peur qu’on m’a demandé de sortir", s’est-il souvenu dans un entretien avec l’APS.



Le "lapin flingueur’’, comme il a été surnommé par la presse sénégalaise, assure qu’il était dans la forme de sa vie lors de la CAN 2006.



"Je n’ai jamais été aussi bon en club, j’étais en pleine forme et si ce n’était pas la CAN, j’aurais pu concourir au titre de meilleur buteur de la saison en Angleterre tellement je respirais la forme", a dit Henri Camara, qui a joué en Suisse, en France, en Angleterre et en Ecosse avant de terminer sa carrière en Grèce.



"Ce questionnement, ce n’est pas pour accabler qui que ce soit", mais "en définitive, j’espère que nos entraîneurs ont pu en tirer les bonnes leçons" de cet épisode, a-t-il fait valoir, en allusion à l’élimination du Sénégal.



Après l’annonce de la fin sa carrière de footballeur, Henri Camara compte désormais "prendre du bon temps en famille avant toute autre chose’’.



"Je suis resté quasiment une année sans venir à Dakar et je viens essayer de profiter pleinement de ma famille et de mes proches", a-t-il insisté, ajoutant que sa reconversion se fera "pas très loin du football".



"J’ai tissé de solides amitiés le temps qu’a duré ma carrière de footballeur et je vais me décider au moment opportun sur mon avenir’’, a noté Camara qui parle de son doublé (2-1) contre la Suède en huitième de finale de la coupe du monde 2002 comme de son ’’meilleur souvenir’’ sur les terrains.