Souvenirs: 23 janvier 2010-23 janvier 2021

Cher père, de là où tu es depuis 11 ans, saches que tu étais le pilier de la famille. Toujours attentif à nos besoins, tu te pliais corps et âme pour que nous ne manquions de rien. C’était un peu ta manière de nous prouver que nous sommes importants pour toi. Et aujourd’hui, c’est à nous de te rendre hommage et te dire que même le temps ne pourra effacer ton nom en chacun de nos cœurs. Que tu reposes en paix Baye Mor MBENGUE !

Ton fils Johnson !