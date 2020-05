Soutien du CIS à Akilee : le patron de « Sagam » et « Elton » démissionne du Club des Investisseurs Sénégalais

Le club des investisseurs sénégalais connait une crise interne. En cause, la motion de soutien du club, qui ne semble pas rencontrer l’adhésion de tous, à Akilee dans son différend avec la Senelec. Et pour ne pas arranger les choses, un des membres vient de claquer la porte du club. Selon des informations reçues à notre rédaction, le patron de la société de gardiennage « Sagam », et aussi propriétaire des stations « Elton » Abderrahmane Ndiaye vient de présenter sa démission à Babacar Ngom, Président du CIS. Ce dernier dans une correspondance adressée à ce dernier, sur la publication de la motion comme la plupart de ses collègues dit se désolidariser de cette démarche « tant sur le fond que sur la forme ».La bonne gouvernance de notre organisation a-t-il poursuivi dans la note toujours, « aurait voulu qu’une telle prise de position puisse être étudiée, discutée et décidée de manière collégiale, au regard des éléments que nous aurions au préalable requis de part et d’autre ».M Ndiaye de souligner par ailleurs que « les nombreuses réactions des membres du Club, démontrent que cette motion de soutien n’a pas été soumise à leurs instances. Aussi conseille-t-il, « leur organisation ne devrait être utilisée pour des intérêts particuliers « dont nous n’avons pas connaissance, et dont nous ne sommes pas partie prenante ».C’est ainsi que et au vu de ce qui précède, Abderrahmane Ndiaye a présenté sa démission du Club des Investisseurs sénégalais.