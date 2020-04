Soutien des USA au Sénégal au face au Covid-19 : Près de 2,5 milliards selon Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.

Après avoir souligné l’aide des États-Unis au profit du Sénégal dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour un montant d'un peu plus de 2 milliards de FCFA, S.E Tulinabo Mushingi assure qu'en même temps, « le pays de l'oncle Sam a décidé de retirer sa contribution à l'OMS ».



L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a par ailleurs souligné l'appui au Sénégal dans certains programmes sanitaires tels celui sur la lutte contre le Sida, le Paludisme, la malnutrition entre la mère et l'enfant etc. Un fonds de 72 milliards de FCFA est d'ailleurs dépensé au Sénégal dans le cadre du développement du pays et près de la moitié, spécifiquement dans la santé, selon l'ancien chef de mission adjoint à l’ambassade américaine en Éthiopie de 2009 à 2011 qui était l'invité du Grand Jury sur la Rfm ce Dimanche.



En outre, parlant de l'expertise sénégalaise face au traitement du Covid-19, Tulinabo S. Mushingi estime que les États-Unis restent toutefois ouverts à toute expertise, car celle du monde entier l'intéresse. « Le savoir n'est pas l'affaire d'une nation ou d'une autre. Si nous voyons que l'expertise sénégalaise peut nous aider, nous n'hésiterons pas à voir ensemble, comment mettre en oeuvre tout cela pour un résultat gagnant-gagnant, car nous sommes dans un cadre de coopération », conclut l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal.