Soutien de Wade à un candidat / Thierno Bocoum tout confiant : "Ce que je peux dire, c'est qu'il va soutenir un candidat et cela peut être le candidat de notre coalition car, Wade est un libéral convaincu"

Nous sommes dans la période des grandes alliances politiques. Me Abdoulaye Wade maintient toujours le suspens sur sa possible alliance à un candidat. Le leader de "Agir", Thierno Bocoum, au coeur de la campagne de la coalition Idy 2109, estime être "convaincu que Me Wade va soutenir un candidat et ce sera certainement Idrissa Seck"...