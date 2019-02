Soutien avorté de Wade à Idy : Gackou en sapeur-pompier à Versailles / Le leader du GP a échangé avec l’ancien président pendant 4 heures

Le pape du Sopi peut toujours revenir sur sa décision de ne pas donner une consigne de vote en faveur de Idrissa Seck. En clair, il nous est revenu que Malick Gackou, qui a été dépêché en sapeur-pompier chez le leader du Pds, a échangé pendant 4 heures avec ce dernier pour l’amener à appuyer la candidature du patron de Rewmi.

L’entrevue entre les deux hommes a eu lieu ce lundi juste après le face-à-face entre Wade et les journalistes sénégalais Mouth Bane de Dakar Times et Ahmed Aïdara de SenTv.

Pour mémoire, les informations ayant fuité de la déclaration de Wade, recueillie par nos confrères, révèlent que le leader du Pds a refusé de soutenir un quelconque candidat en direction de la présidentielle du 24 février, alors qu’une bonne partie de la presse avait informé que l’ancien président de la République avait décidé de soutenir Idy.

Ainsi, on n’est pas à l’abri d’un énième rebondissement avant le retour de Abdoulaye Wade prévu jeudi prochain.