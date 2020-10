Soutien aux déguerpis de "Terme-Sud": Barthélémy Dias dément les 800 millions du PR aux 79 familles.

Le maire Barthélémy Dias a rendu visite hier aux familles de militaires victimes du déguerpissement de Terme-Sud pour leur apporter son soutien. Il a eu à démentir par la même occasion l'information concernant les 800 millions du président de la République à l'endroit des 79 familles de Terme sud et qui est relayée par la presse.



Par ailleurs, l'édile de Mermoz Sacré-Cœur exige le respect du protocole d'accord attribuant 79 parcelles de 200 m2 aux familles, sur la base du droit de préemption.



Le maire de Mermoz/Sacré-Coeur tiendra également à remercier les bonnes volontés et les appelle à continuer le soutien à ces militaires et citoyens sénégalais à travers un téléthon qui devra se tenir dans les jours à venir.