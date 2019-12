Soutien aux daaras / La Cojer de Touba incite à l'action participative " au mépris " des marches de protestation de " Ñoo Lank"

Soutenue par plusieurs personnalités dont la première Dame, la Cojer de Touba, sous la direction de son coordonnateur Bassirou Mboup, a été ce week-end au chevet des daaras. Un volume important de dons en denrées alimentaires, produits antiseptiques et matériel de maison a été livré aux bénéficiaires des quartiers de Sam Bouqatul Moubarak, Sam Lôyenne, Mboussobè, Madyana , Gouye-Mbind etc...

Une occasion saisie par le jeune leader politique Apériste pour confier "que le Sénégal a besoin d'actions positives et participatives et non de séries de marches de protestation." Égratignant la société civile et l'opposition, Bassirou Mboup amorcera un discours au relent de réquisitoire. " La jeunesse a le devoir de prouver qu'elle peut mériter l'espoir que les aînés pensent porter sur elle. Cest la raison pour laquelle elle n'a pas le droit de laisser des lobbies la manipuler à des fins politiciennes. L'heure est à la contribution et au dialogue. C'est dans ce sillage que le Président Macky Sall a inscrit son action. Et l'objectif final est de faire émerger ce pays". Les maîtres coraniques manifesteront leur satisfecit de voir des politiques s'intéresser à leurs daaras...