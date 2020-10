Soutien à Souleymane Téliko : « c’est inacceptable qu’on revienne à « l’ivoirisation » du Sénégal » (Me El Hadji Diouf)

La convocation du président de l’Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko devant l’Inspection Générale de l’Administration de la Justice (Igaj) n’est pas du goût de Me El Hadji Diouf qui considère que le magistrat ne mérite pas d’être pourchassé, acculé, interpellé, intimidé. Selon le tonitruant avocat qui se solidarise avec Téliko, l’acharnement sur ce dernier par le ministre de la justice et garde des sceaux est de l’excès qu’il faut regretter. « C’est inacceptable qu’on revienne à « l’ivoirisation » du Sénégal, on n'a pas besoin de ces considérations ethniques, réactionnaires, dépassées et archaïques et je crois que c’est un recul ». Il a promis d’enfiler sa robe d’avocat pour défendre le président de l’Ums, Souleymane Téliko devant l’Igaj. Me El H. Diouf s’exprimait, à l’occasion d’un point de presse tenu, ce 02 octobre, par l’Ums...