Soutien à Souleymane Téliko : Me Ciré Clédor Ly et la société civile se constituent pour sa défense devant l’IGAJ.

Le président de l’Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko peut compter sur le soutien de l’association des organisations de la société civile pour se défendre devant l’Inspection Générale de l’Administration de la Justice (Igaj) qui devrait l’entendre dans les prochains jours. Selon le coordinateur national de la société civile, Birahime Seck, qui prenait part au point de presse tenu ce 02 octobre, par l’Ums, l’intérêt du Sénégal ne réside pas dans le fait d’affaiblir la justice en poursuivant un magistrat, mais dans la mise en œuvre de réformes garantissant une justice autonome et des magistrats indépendants. Il interpelle à cet effet, le chef de l’État à réagir à l’acharnement sur le sieur Téliko et invite tous les citoyens épris de justice à soutenir ce dernier.

Pour sa part, Me Ciré Clédor Ly croit qu’à travers cette interpellation du président de l’Ums devant l’Igaj, ce sont sont tous les magistrats qui ont été attaqués. Il convient selon lui, que tous les acteurs de la justice se lèvent pour faire bloc autour de Souleymane Téliko car le service public de la justice ainsi que l’indépendance de dame justice sont menacés. Me Ly appelle tous les avocats au niveau national et continental à se constituer pour défendre le juge Téliko.

Me Ciré Clédor Ly s’exprimait à l’occasion de la rencontre de soutien des membres de l’Ums au magistrat et président de l’organisation, Souleymane Téliko.