Soutien à Macky : le responsable des jeunes du PTP descend Me El hadj Diouf et fait des révélations

Le leader du PTP, l’avocat Me El Hadj Diouf, a décidé jeudi denier de soutenir le Président sortant Macky Sall pour la Présidentielle de 2019. Une décision prise de manière démocratique selon Me Diouf. Une affirmation balayée d’un revers de main par le responsable des jeunes du parti Cheikh Kane Fall qui dénonce une « décision prise de façon unilatérale » par Me Diouf.



« Le PTP n’est pas un petit parti parce que l’on a réussi à avoir un député à l’Assemble nationale. Maintenant ce parti ne peut pas être géré comme une association de quartier. On nous a sanctionnés lors des législatives à cause de El hadj Diouf. Quand on dirige un parti il faut être une personne de consensus mais ne pas se comporter en dictateur », a indiqué Kane.



« Il y a un comité directeur. Il a convoqué une réunion à 18h pour à 22 heures se pointer pour dire : « j’ai fait des consultations à domicile et je soutiens Macky Sall ». Et cela de connivence avec deux jeunes du parti, la sœur de sa femme, et un voisin qui lui a donné le nom de son enfant pour faire passer son coup de force », a-t-il aussi ajouté.



Il a réaffirmé par ailleurs le désaveu de divers responsables du parti à leur leader.



« Je suis avec Marena de Ker Samba Dia à Fatick, c’est la seule personne à avoir gagné une élection à Fatick. Serigne Abdou Mbodj de Kaolack, Omar Sall Tamba, Thioune a Ker Massar et tant d’autres responsables ont décidé ne pas suivre la décision de Me Diouf », poursuit-il.



Pour Cheikh Kane Fall, enfin, Me Diouf ne peut l’exclure du parti dont il est le membre fondateur. « Les archives du parti sont avec moi. Il ne sait même pas où sont les récépissés du parti. C’est moi qui les ai, je suis membre fondateur. Il ne peut pas m’exclure de ce parti. je ne le lui laisserai pas », conclut-il.