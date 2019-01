Soutien à Macky : Aïssata Tall Sall dément avoir reçu la pression des "marabouts"

A l’occasion de la conférence de presse qu’elle a animée ce lundi, Aïssata Tall Sall a démenti avoir reçu la pression de marabouts pour soutenir Macky Sall.

« J’ai entendu dire que j’ai reçu la pression des marabouts pour soutenir Macky Sall. (…) J’ai beaucoup de considération pour les marabouts et je les respecte, mais mes décisions politiques, c’est moi qui les gère et je ne fais pas partie des responsables politiques qui se cachent derrière les marabouts. Cette décision, je l’ai bien réfléchie, j’ai fait mes analyses. J’ai duré dans la politique et personne ne peut me donner des leçons, je connais le pouvoir et l’opposition », a-t-elle justifié.