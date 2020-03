Soutien : Ces dirigeants sportifs qui ont rendu visite à Diop Iseg.

Mamadou Pathé Keïta, président du Guédiawaye Basketball Académie, et Baba Tandian, président de Saint-Louis Basket Club (Slbc), ont rendu visite hier au directeur de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (Iseg), à la Cave du tribunal de Dakar.



L’imprimeur ne souhaite pas «laisser seul dans ce combat» Monsieur Mamadou Diop, «sans lui apporter (sa) solidarité par rapport au malheur qui lui est arrivé». Selon lui, Diop est une «figure majeure de la balle orange en ce qu’il est un collègue président de club».



Diop Iseg a aussi reçu, jeudi en fin d’après-midi, la visite de Me Babacar Ndiaye, président de la fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), qui nous explique cette «amitié qui s'est nouée» avec le directeur d’école, par ailleurs, «membre de la famille du basket-ball sénégalais».



Joseph Koto, ancien sélectionneur international, était lui ausssi à la cave du palais de justice pour y rencontrer le directeur de l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion (Iseg), dans les liens de la prévention, pour une affaire présumée de détournement de mineure suivi de grossesse.