Soutenance de thèse doctorale : Mention très honorable au colonel des douanes Pape Djigdjam Diop

Au niveau de l’amphithéâtre de l’Ucad II, le colonel

Pape Djigdjam Diop, Inspecteur principal des douanes, faisait face au jury, pour soutenir sa thèse doctorale avec comme thème, "L’influence du droit douanier par les normes de l’organisation mondiale des douanes : le cas de la mise en œuvre de la convention de KYOTO révisée et du cadre SAFE." Dans la salle figuraient en bonne place le directeur général de la douane et quelques uns de ses collègues de travail.

Beaucoup de concentration des invités et membres de la famille, au moment où, le président du jury et ses rapporteurs revinrent dans la salle pour proclamer les résultats. Ainsi, s’en suivra une grande joie, aussitôt que le professeur Demba Sy a livré le verdict de la soutenance du désormais Docteur Djigdjam Diop...