Soutenance : Réflexion pour donner un nouveau souffle aux aéroports du Sénégal

« Les enjeux de la protection d’une infrastructure d’importance vitale : le cas de l’Aéroport international Blaise Diagne », c’est le thème du Master 2 que vient de soutenir Ibra Ndiaye, le Président du Conseil d’Orientation des aéroports du Sénégal, au centre des hautes études de défense, de sécurité et de paix (Cheds), affilié à la facilité de Sciences Juridiques et politiques de l’UCAD. Les travaux de recherche de Ndiaye (4e promotion du Cheds) vont sans doute permettre de donner un nouveau souffle aux aéroports du Sénégal. Ce mémoire du Cheds recoit chaque année, d’éminents cadres de l’Administration.

Pour cette année, l’ancien DG de l’APDA, a fait l’honneur d’être le 1er auditeur à présenter le fuit de ses recherches axées » sur l’infrastructure aéroportuaire considérée comme vitale ». Face aux membres du jury il a émis plusieurs recommandations pour un secteur aéronautique développé et en pleine mutation dans les prochaines années.