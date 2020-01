Sous-préfet de Ndame : « L'éclairage public de Touba est en passe d'être définitivement réglé »

Ils étaient tous dans les rues de Touba vendredi soir. Le sous-préfet de Ndame, le maire de Touba, le Président de l'association Touba Ca Kanam et plusieurs autres personnalités arpentaient les artères de la cité religieuse pour vérifier si les lampadaires installées par Touba Ça Kanam fonctionnaient toutes et si leur impact sur l'éclairage public était consistant.



Au terme de la tournée, Mansour Diallo se dira satisfait des acquis estimant que Touba est en passe de voir son problème d'éclairage public résolu. À la suite du sous-préfet, le maire de Touba abondera dans le même sens, se déclarant premier partenaire de l'association avant d'engager son institution à accompagner l'nitiative et à payer régulièrement les factures.



Les autorités espèrent que ces lampadaires participeront à juguler la grande insécurité qui gangrène la cité avec ces séries de braquages...