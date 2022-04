Soune (Keur Moussa) / 2ème phase du TER : Les impactés tirent sur l'autorité administrative et interpellent le Président Macky Sall.

Les populations des villages (Soune, Kessoukhat, Touly, Landou) impactées par la deuxième phase du Train express régional (Ter) ont fait face à la presse pour dénoncer la politique de deux poids, deux mesures dont ils sont victimes de la part des autorités.



Ce, disent-ils, malgré les consignes du Président de la République qui avait souligné dans son discours, lors du lancement à Mbour des travaux du Ter reliant Diamniadio à Diass, que tous les impactés soient indemnisés conformément aux standards en la matière qui ont été versés par l'État.



Dans son discours, il avait également signalé : "un effort supplémentaire a été consenti pour les impactés les plus vulnérables, suivant le décret 2021-434 du 08 avril 2021, qui attribue à chaque foyer une parcelle de 150 mètres carrés, pour un total de 40 hectares à Bambilor.



Cependant, renseigne le coordonnateur des impactés de la phase 2 du Ter Abdoulaye Ndione, "sur les 191 impactés divisés en trois catégories, selon le coordonnateur des impactés de la 2 ème phase du Ter, il n'y a aucun problème sauf pour la 3ème catégorie".



"Le barème qui a été présenté à la gouvernance de Thiès qui va de 14 000 FCFA à 3 000 FCFA par mètre carré et l'évaluation des arbres forestiers sont totalement éliminés des impenses. Pire, les terres agricoles ne seront pas dédommagées en espèces. Elles seront rémunérées par des terres du futur projet de restructuration des villages initiés par le maire de Keur Moussa", regrette-t-il. Non sans faire remarquer que "cela s'est fait sans concertation avec les populations".



Selon Abdoulaye Ndione toujours, "il y a confusion et mélange de deux projets. D'abord, il y a un projet de Ter qui doit indemniser les populations et d'autre part un projet de lotissement qui nécessite une concertation avec les populations".



Ainsi, les impactés de la 2 ème phase du Ter lancent un appel au Président de la République et n'excluent pas de franchir un palier supérieur pour obtenir gain de cause...