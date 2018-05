Soulier d'Or : Messi fonce vers un 5e titre !

Absent de la feuille de match lors de la défaite du FC Barcelone à Levante (4-5) ce dimanche, l'attaquant blaugrana Lionel Messi (30 ans, 35 matchs et 34 buts en Liga cette saison) n'a donc pas eu besoin de jouer pour quasiment s'assurer de remporter son cinquième Soulier d'Or, trophée individuel qui récompense le meilleur buteur des championnats européens.



En effet, malgré le but de son principal concurrent Mohamed Salah (32 buts) face à Brighton (4-0) ce dimanche, l'Argentin est assuré de terminer devant l'Égyptien, qui n'a plus aucun match de championnat à jouer. Les seuls joueurs qui peuvent encore rattraper la Pulga se comptent sur les doigts d'une main, mais leur mission s'annonce quasi impossible avec un seul match à disputer. Ils s'appellent Ciro Immobile (29 buts), Mauro Icardi (28 buts) et Edinson Cavani (28 buts).



Messi peut déjà se frotter les mains.