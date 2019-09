Souleymane Ndéné Ndiaye rend hommage à Mamadou Teuw : « Il nous a laissé le souvenir d'un guerrier sur le terrain... »

L'ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, par ailleurs président de l'AS Saloum de Kaolack, était également présent aux obsèques de Mamadou Teuw ce dimanche à Yarakh. Il fait partie de ceux qui ont le privilège de voir l'ancien défenseur de Bruges jouer vers les années 1980. Et, il en garde des souvenirs poignants, ceux d'un footballeur engagé, déterminé et prêt à tout pour honorer le maillot national. " Il nous a laissé le souvenir d'un guerrier sur le terrain. Je ne me souviens pas avoir regardé un match de football où Mamadou Teuw a mal joué avec le Sénégal." Témoignera Souleymane Ndéné Ndiaye...