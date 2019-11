Souleymane Diallo (entraîneur US Ouakam) : « Kalidou Koulibaly est un leader naturel dans cette équipe »

L’actuel entraîneur de l’US Ouakam, Souleymane Diallo, valide le choix d’Aliou Cissé porté sur Kalidou Koulibaly comme nouveau capitaine des « Lions » du Sénégal. À l’en croire, le Napolitain a fini de montrer son leadership au sein de la « Tanière. » Avec une grande assurance et une sérénité affichée dans son jeu et son discours, Diallo estime que cette désignation s’imposait…



« C’est un rôle qui ne me surprend pas. Tout le monde est plus ou moins un capitaine dans cette équipe. Mais, aujourd’hui si Aliou Cissé a décidé de donner le brassard à Kalidou Koulibaly c’est parce que c’est un garçon qui a fini de montrer que c’est un leader naturel dans cette équipe. C’est quelqu’un qui est écouté dans les vestiaires et en dehors du terrain. Donc je pense que le brassard lui revient assez naturellement. Et puis cela est dû à sa constance et ses performances sur le terrain… » Confiera-t-il au micro de Dakaractu suite à la large victoire du Sénégal 4-1 sur l’Eswatini ce dimanche.