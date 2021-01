Souleymane Aliou Diallo sur l'affaire Boubacar Sèye : « Ce que le président de Horizons Sans Frontières m'a confié de dire à Macky Sall (...) Il y a une erreur d'appréciation et de contact... »

Prenant part à la conférence de presse du Collectif Nio Laànk ce vendredi, le président de l'association internationale Otra-Africa, fait partie de ceux qui ont vu en dernier Boubacar Sèye avant son arrestation. En effet, Souleymane Aliou Diallo précisera que dans cette affaire, "il y'a une erreur d'appréciation et de contact". De manière plus explicite, Mr Diallo avance "que quand Boubacar Sèye parle de représentants de l'UE, il ne parlait aucunement de l'ambassadrice, il parlait par contre, d'une femme qui a participé avec lui, à une rencontre dans un hôtel de la place et qui lui a donné les éléments qui étaient en sa possession".



En outre, Souleymane Aliou Diallo confirme qu'il est déjà clair qu'il y'a des fonds injectés dans le cadre de l'immigration de manière générale. "Si aujourd'hui nous voyons encore ces pirogues sortir du Sénégal pour Ténérife, on va se demander où sont ces fonds. C'est donc tout à fait logique de demander comment ils ont été utilisés", renchérit Souleymane Aliou Diallo sans oublier de faire certaines révélations visant les détracteurs de Boubacar Sèye qui seraient dans des manœuvres pour nuire au président de Horizons Sans Frontières. " Il y'a certains qui sont autour du président Macky Sall et qui bénéficient du soutien de Boubacar Sèye."



"À un moment donné, le président de Horizons sans Frontières ne pouvant pas travailler dans certaines conditions que ces gens exigeaient, a simplement arrêté la collaboration avec eux. Ce sont ces gens-là qui s'acharnent aujourd'hui sur Boubacar Sèye", confie le président de l'association Otra-Africa.