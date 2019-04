Soudan : 130 millions de dollars en liquide retrouvé au domicile de l'ex-président Omar El-Bechir.

Les services de sécurité ont trouvé des liasses de plusieurs devises étrangères chez l'ancien homme fort de Khartoum notamment des euros, des dollars mais aussi des livres soudanaises pour un total de plus de 130 millions de dollars. Une source judiciaire soudanaise a déclaré à l'agence Reuters que des valises pleines dont le contenu est estimé à plus de 351.000 dollars, 6 millions d'euros et cinq milliards de livres soudanaises (105 millions de dollars) avaient été retrouvées chez M. Bechir.

Cet argent, qui, selon Radio Dabanga, a été présenté aux journalistes, a été mis dans des sacs conçus pour contenir 50 kg de grain.

L'armée soudanaise a renversé M. Bechir le 11 avril, mais les manifestants, dirigés par l'Association soudanaise des professionnels, se sont engagés à rester dans la rue jusqu'à ce que le régime civil soit instauré.



Omar El-Bechir qui est détenu à l'isolement à la prison de Kobar est aussi recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre présumés dans la région du Darfour.



BBC



L'armée soudanaise affirme qu'elle ne va pas l'extrader et qu'il sera jugé dans le pays. L'Ouganda a même envisagé d'offrir l'asile au dirigeant déchu s'il en faisait la demande, a déclaré à Reuters le Ministre des affaires étrangères du pays, Henry Oryem Okello.