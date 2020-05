Souche de la Covid-19 : « L’institut Pasteur n’a jamais reçu de demande officielle émanant de l'Iressef » (Administrateur Général)

L’IPD a apporté un démenti formel à ces allégations concernant le refus de la donner suite à la demande de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation.







« Contrairement à ce qui a été déclaré au niveau de la presse, l’IPD n’a jamais reçu de demande officielle émanant d’une quelconque institution de recherche pour la mise à disposition de la souche Covid-19 », lit-on dans le communiqué du célèbre institut de recherche.







Si l’affaire a pris autant d’ampleur, c’est parce que le Dr Cheikh Sokhna avait fait allusion, dans une émission radio, à un défaut de collaboration entre l'institut Pasteur et l'Iressef du Pr Souleymane Mboup.







Toutefois, l’IPD « réitère ses remerciements et engagements » aux côtés des autorités et des populations sénégalaises. « Nous restons plus que jamais mobilisés pour juguler l’épidémie du Covid-19 au Sénégal et toute notre énergie est et restera uniquement tournée vers cela », poursuit le communiqué.