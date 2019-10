Sortis du bureau de l'A.N. : les députés Abdou Mbow, Awa Guèye et Bounama Sall se retrouvent à la tête de commission.

Ejectés du bureau de l'assemblée nationale, les députés Abdou Mbow, Awa Guèye et Bounama Sall se retrouvent à la tête de commission. En effet, la session ordinaire de l’Assemblée nationale qui s’est ouverte ce matin, a été une occasion pour renouveler le bureau, mais aussi élire les deux présidents des commissions nouvellement créées et tous les autres présidents de bureau.

À la faveur de ce mouvement interne, l'HD Abdou Mbow se retrouve à la tête de la commission des affaires étrangères, des sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine. La députée Awa Guèye hérite elle de la commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. Quant au jeune responsable socialiste, le député Mame Bounama Sall, il devient président de la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Par ailleurs, l'honorable député Seydou Diouf quitte la commission des Lois et se retrouve à la tête de la très stratégique commission des finances et du contrôle budgétaire. L'assemblée devra à nouveau se réunir le Mardi 22 Octobre pour ratification des listes des commissions et les membres des bureaux de commission.