Sorties contre le troisième mandat / Mamour Cissé recadre Aminata Touré et ses camarades déçus : « Comment être hier avec le président Macky Sall, effectuer toutes les sales besognes et rester là à dénigrer. Il faut avoir une grandeur d'esprit »

La sortie musclée des anciens collaborateurs du chef de l'État Macky Sall sur la question du troisième mandat irrite le fondateur du Parti Social Démocrate (PSD/Jant Bi), Mamour Cissé. Dans une partie de l'émission ACTU-DÉBAT que nous vous proposons, il invite les anciens collaborateurs du chef de l'État à se ressaisir et avoir le sens du dépassement.



"Aminata Touré, je respecte son point de vue, mais elle a joué un rôle et l'entraîneur a jugé nécessaire de la remplacer. Maintenant, ce que je défends et elle gagnerait à le faire, c'est qu'il n'y ait pas d'invectives ni rien d'autre qui y ressemble. Que tous ces ministres ou responsables qui profèrent des menaces se ressaisissent. Car cela ne passera pas. Le président de la République a dépassé ce stade. Il faut avoir une grandeur d'esprit.



Comment être hier avec le président Macky Sall, effectuer toutes les sales besognes et rester là à dénigrer ou proférer ce qui ressemble à des menaces parce que tout simplement tu as été remplacé dans le gouvernement. Ce n'est pas de l'éthique, ni de la dignité et les sénégalais ne doivent pas cautionner cela. Je ne veux pas que ma sœur Aminata Touré figure dans ce lot de politiciens", prévient l'ancien ministre d'État sous le régime libéral.



Mamour Cissé, appelle tous ceux-là qui justifient d'une ambition politique à prendre leur destin à main et de quitter le gouvernement sans aucun problème.



"Je ne suis pas là pour justifier quoi que ce soit, mais le président de la République à son niveau, dispose des informations qui peuvent justifier tout changement qu'il opère dans son gouvernement. Toute personne qui justifie d'une ambition politique doit prendre son courage et quitter le navire sans problème. Car on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible!", a-t-il encore souligné au cours de l'émission.