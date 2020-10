Sortie sur les caricatures du Prophète : Médina Baye tire sur Macron et l'invite à présenter des excuses publiques.

La cité religieuse de Médina Baye a condamné avec fermeté la sortie récente du président français sur l'affaire des caricatures du Prophète de l'Islam.

Par la voix du petit fils de Cheikh Ibrahima Niass, en l'occurence Baye Mamoune Niass, la famille religieuse invite le président français à présenter des excuses publiques au monde musulman. "Nous n'avons pas de fusil ni de bombe car nous n'en avons pas besoin. Notre seul objectif c'est d'être avec Dieu et de prier pour la paix et que le salut soit sur le prophète Mohamed. C'est pourquoi nous condamnons fermement la sortie de Macron. Je lui demande de rectifier son propos et de présenter des excuses publiques au monde musulman".