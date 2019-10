Sortie nouveau single : 50 ans après, Idrissa Diop rechante Cheikh Ahmadou Bamba

L’artiste musicien Idrissa Diop a procédé ce lundi 14 octobre à une séance d’écoute de son nouveau single intitulé ‘’Khadim’’. Un tube à travers lequel il rend à nouveau hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, cinquante ans après. Ce, au moment où toute la communauté mouride converge vers la cité religieuse de Touba pour les besoins de la commémoration du départ en exil du serviteur du prophète (Psl), Khadimoul Rassoul.







Idrissa Diop, qui s’est lancé à une séance d’explications, est revenu de manière détaillée sur sa relation avec Cheikh Ahmadou Bamba et son amour pour le mouridisme. «Le 5 avril 1974, j’ai été le premier à avoir chanté Serigne Touba au Sénégal. À une période où aucun musicien n’osait le chanter (…). C’est là où ma vie spirituelle avec Cheikh Ahmadou Bamba a démarré», a-t-il fait savoir.







Le morceau ‘’Khadim’’, que l’auteur a sorti en guise de ‘’adiya’’ à cette édition 2019 du Magal de Touba, est un extrait de son album ‘’Time for Africa’’ qui, bientôt, sera disponible sur le marché national et international.