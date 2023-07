Sortie musclée de Yewwi Askan Wi : Le parti PLD brocarde la coalition et appelle ses responsables à la retenue

La confirmation par le président Macky Sall de son intention de ne pas se représenter en 2024 a restauré la belle image de la démocratie sénégalaise artificiellement caricaturée par les forces rétrogrades. C’est l’avis du parti des libéraux démocrates.

Dans un communiqué parcouru à Dakaractu, le Directoire du PLD And Suqali note que cette confirmation plonge une certaine frange de l’opposition dans un désarroi total. Ce parti sans les nommer, fusille les leadeurs de la coalition Yewwi Askan Wi qui ont fait une communication mardi pour minimiser cette décision du président de la République.

« Aujourd’hui, parce qu’incapable de s’adapter à la nouvelle donne, cette même opposition multiplie les déclarations haineuses et irresponsables et appelle ouvertement au non-respect des décisions de justice. Elle confirme ainsi sa nature antirépublicaine et foncièrement violente que les Sénégalais observent depuis quelques années », lit-on dans le texte.