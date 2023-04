Sortie du patron de Rewmi : Mohamed M. Diagne s’insurge contre l’expression “Nittu THIÈS” et rappelle que “I. SECK a été sanctionné par les thiessois”

La dernière sortie du patron de Rewmi, Idrissa Seck agite encore le landerneau politique au Sénégal. Mais au-delà de cette sortie, certains, surtout sur les réseaux sociaux, s’attaquent aux responsables politiques en général et ceux de Thiès en particulier. Synergie Républicaine dirigé par Mohamed Moustapha Diagne, lui-même responsable politique Thiessois, compte mener le combat contre Idrissa Seck “pour préserver la dignité et l’honorabilité du Thiessois.“ Selon lui, “l’expression chargée « nituThiès » commence à faire son bonhomme de chemin dans le subconscient du sénégalais et il ne faudrait pas que les futures générations de Thiessois en soient victimes. Idrissa Seck n’est pas le seul politicien à adopter une stratégie politique marquée par l’inconstance et la tortuosité. Et pourtant on ne parle pas de nitu Fatick, nitu Louga, nitu Kaolack ou ailleurs. Combien de responsables politiques qui ne sont pas Thiessois ont transhumé ou trahi le parti qui leur a tout donné ? Pourquoi donc stigmatiser les Thiessois ? “ Pour étayer ses propos, M. Diagne rappelle que , “les Thiessois pour se démarquer de son comportement en politique ont sanctionné le Mbouru ak Sow à deux reprises dans courte une séquence temporelle.



Par ailleurs les Thiessois savent que Idrissa Seck n’est pas un travailleur, il n’a jamais assumé les responsabilités de maire ou de président de Conseil départemental, préférant mettre des délégataires de pouvoir, tirer les dividendes et aller séjourner longuement dans les hôtels de luxe en abandonnant Thiès à la merci de prédateurs fonciers et de cannibales financiers, a-t-il souligné. En outre, le citoyen président invite “les mourides à faire attention, nous croyons que Idrissa Seck est capable d’embrasser le judaïsme ou le christianisme pour servir ses intérêts. Il se définit « njomborton » donc la fin justifie les moyens. Même les versets coraniques qu’il choisit bien obéissent à cette logique. C’est un faux dévot perdu par son égo surdimensionné qui lui a causé une crise de personnalité. Alors combattre Idrissa Seck, c’est lutter contre l’arrogance, la paresse, la prétention et le faux.” Pour finir, M. Diagne appelle la nouvelle génération d‘hommes politiques “à s’armer de vertu, de courage, de loyauté dans l’œuvre de construction commune de notre pays.”