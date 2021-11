Sortie du PR contre l'opposition : "Tout cela montre son état de panique et d'affolement. (Mamadou Lamine Diallo, Tekki).

Commentant la sortie contre l'opposition du président Macky Sall à Paris, le député Mamadou Lamine Diallo a laissé entendre que le Chef de l'État divague.

"Tout cela montre son état de panique et d'affolement qui fait qu'il réagit de la sorte", a-t-il dit. MLD a cru bon de lui faire une leçon de morale.

"Moi je lui dis que le pouvoir absolu appartient à Dieu. Il se trompe s'il croit qu'il peut enchaîner indéfiniment les sénégalais, qu'il a un pouvoir absolu sur nous, il se trompe lourdement", a confié le député à l'occasion de la session ordinaire unique qui examinait, ce 15 novembre, 2 projets de loi portant respectivement seconde loi de finances rectificative pour l'année 2021 et création de la Société Nationale de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l’État (SOGEPA SN).