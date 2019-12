Sortie de la 47ème promo du CESTI : Les 32 récipiendaires invités à porter l’éthique en bandoulière.

Le centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) a procédé ce jeudi 19 décembre à la traditionnelle cérémonie de sortie de promotion. Pour cette 47ème promo, le choix a été porté sur le docteur Saïdou Dia comme parrain. Un professeur émérite de renom dont la famille a gratifié le Cesti de ses productions littéraires. Au total, 32 étudiants ont reçu leur parchemin ce qui leur permet ainsi d’aller à l’assaut du monde du marché, particulièrement celui des médias. Pour la directrice du Cesti, cet établissement public est dans une dynamique de numériser tous ses supports et ambitionne même d’instaurer des formations en ligne. Non sans rappeler les modules de formation introduits au Cesti liés au fact checking, Mme Cousson Traoré Sall a par ailleurs invité les récipiendaires à préserver leur crédibilité durant toute leur carrière professionnelle en portant l’éthique en bandoulière.