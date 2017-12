Sortie de la 18 ème promo des journalistes de l'ISEG : Le journaliste de Dakaractu Daouda Ba distingué

Il a reçu ce matin son diplôme de licence lors de la cérémonie de remise de diplôme de la 18 ème promotion 2016 de journaliste de l'Institut Supérieur d'entrepreneurship et de Gestion.



Après un baccalauréat en série L2 en 2013 au Nouveau Lycée de Kaolack, l'homme de Diomkhel comme on le surnomme, a très tôt compris l'importance de la formation en poursuivant ses études au sein de l'ISEG, sitôt son premier diplôme universitaire en poche.



Animé par l'engagement et la passion de devenir parmi les journalistes de renommée de ce pays, Daouda Ba a eu à intégrer plusieurs organes de presse de la capitale tels que FM Sénégal, FEM FM, Safina FM, la télévision RDV du groupe Excaf Télécom avant d'atterrir à Dakar actu où il continue de se distinguer par son amour du travail, sa courtoisie entre autres qualités.

A cette cérémonie de sortie de promotion, le jeune journaliste n'a pas manqué de remercier sa famille ainsi que ses proches qui l'ont toujours accompagné dans les moments difficiles.

Il a décerné aussi une mention spéciale à Dakar actu où il travaille présentement, et dont la rédaction lui adresse ses chaleureuses félicitations...