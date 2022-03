« Sortie de l’opposition de l’AMS » : La leçon d’Aminata Touré à Ousmane Sonko.

La sortie de Ousmane Sonko hier, s’exprimant sur la position de la coalition Yewwi Askan Wi n’a pas laissé la coalition d’en face sans voix. Benno Bokk Yakaar se dit écœurée d’entendre un maire sortir de tels propos. La réponse est donnée par la porte-parole du jour Aminata Touré, à l’occasion de la conférence de presse des leaders de BBY.



« Le maire est un représentant de l’Etat. Il est aussi le maire de tous les citoyens. Son appartenance à une entité ou association donnée ne lui enlève pas la prérogative de s’occuper des besoins des populations quel que soit leur sensibilité politique » explique Aminata Touré.



En réalité, l’ancien ministre de la justice considère que la couleur politique d’un maire, une fois élu, il devient le maire toute une communauté. D’ailleurs, la question qui est soulevée par le leader du Pastef ne consolide pas la marche de la démocratie. « Il faut plus de maturité et pouvoir dépassionner les débats » dira la chargée de la question du parrainage de Benno Bokk Yakaar rappelant que ces questions qui tendent à casser la dynamique démocratique sont à exclure et personne ne doit se permettre de les défendre dans un pays connu par sa stabilité démocratique.