Sortie de crise au Burkina : Les 7 conditions de Damiba acceptées par le capitaine Ibrahim Traoré.

Avant de donner sa démission, le lieutenant-colonel Damiba a proposé sept conditions aux nouvelles autorités militaires du Burkina. Ces conditions ont été déclinées devant les autorités religieuses et coutumières qui menaient des médiations dans le sens d’apaiser la tension. Suite à ces actions, le Lieutenant-Colonel Damiba a finalement donné sa démission en posant les conditions suivantes :



1- La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain,



2- La garantie de la sécurité et de la non poursuite des FDS sur le terrain engagés à ses côtés



3- La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS



4- La poursuite de la réconciliation nationale



5- Le respect des engagements pris avec la CEDEAO



6- La poursuite de la réforme de l’Etat



7- La garantie de sa sécurité et de ses droits ainsi que ceux de ses collaborateurs



Ces sept conditions ont été acceptées par le chef des mutins, le Capitaine Ibrahim Traoré.