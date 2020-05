Sortie de Yakham Mbaye contre l'ancien PM / Abdoul Mbaye prédit le pire pour le pouvoir : "Il a donné des éléments qui vont plus les enfoncer... Observez ce qui vient..."

Décidément, cette affaire de vrai ou faux décret ou encore les avantages qui y sont liés, est loin de connaître son épilogue. Ceci, simplement parce que, depuis qu'elle a commencé à être alimentée surtout dans les réseaux sociaux, que ça soit du côté du pouvoir, de l'opposition ou encore de la société civile, des interrogations se font de plus en plus remarquer. D'ailleurs, la cellule de communication de la présidence de la République a sorti un communiqué pour dire que "ce décret qui était brandi sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, est totalement faux".



Ainsi, l'ancien secrétaire d'État à la communication, Yakham Mbaye est revenu de manière très large sur cette affaire en faisant des révélations et défendu ainsi son mentor, le président Macky Sall qui est la principale cible, car, étant accusé d’avoir signé ce décret 2020-964 portant indemnités et avantages au président honoraire du Conseil économique, social et environnemental dans un contexte où le pays vit des moments difficiles causés par la crise de la Covid-19.



Le directeur général du Soleil n'a pas manqué l'occasion pour égratigner l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui a fustigé ce qu'il considère comme "un mensonge d'État".

Se constituant en sentinelle, Yakham Mbaye brandit des documents et répond au banquier. " Face à ce qu'il considère comme un mensonge de la présidence de la République, quand il se pose la question de savoir, qu'ont-ils fait au bon Dieu pour mériter de tels dirigeants, moi par contre, je vais tout simplement me demander : qu'avons nous fait pour mériter un Pinocchio?" se demandera le directeur général du Soleil.



Mais également, Yakham Mbaye rappellera à l'ancien Premier ministre certains de ses actes pris lorsqu’il était Premier ministre le 19 juin 2012, quand il avait contresigné le décret octroyant à la société Petrotim des permis de recherche pétroliers sur les blocs de Cayar et Saint-Louis offshore.

Entre autres questions, surtout celle relative ainsi au décret 2020-964, le souteneur du président Macky Sall estime que l'ancien Premier ministre a tout simplement livré des contre-vérités. Il brandit ainsi des documents pour confirmer ses propos.



Cependant, la réponse d'Abdoul Mbaye ne s'est pas fait attendre sur Dakaractu. Sans langue de bois, l'ancien Premier ministre estime qu'il est difficile de répondre à quelqu’un qui ne raisonne pas logique". Plus loin, il dira que le directeur général du Soleil va se rendre compte très vite qu’il a fourni d’autres éléments pour les enfoncer davantage. "Observez ce qui vient", conclura t-il...