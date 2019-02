Sortie de Wade : BBY condamne, prend à témoin l’opinion et appelle son candidat à poursuivre calmement sa campagne

Considérant les propos irresponsables de Abdoulaye Wade déclarant qu’il empêchera par tous les moyens la tenue de l’élection présidentielle du 24 février prochain,

Considérant l’attitude séditieuse et anti-démocratique, inadmissible de la part d’un ancien Président de la République,

la Grande Coalition Bennoo Bokk Yaakaar composée de l’ensemble des Chefs de Parti, Mouvement et personnalités indépendantes soutenant la candidature du Président Macky Sall,

- condamne avec la dernière énergie l’attitude irresponsable de l’ancien Président de la république, Abdoulaye Wade qui, pour l’intérêt exclusif de son fils, envisage de plonger le pays dans le chaos, et le tient pour responsable de tout ce qui pourrait advenir,

- attire l’attention de la communauté internationale sur les appels à la violence et les actes factieux posés par le Secrétaire général du Pds en violation flagrante de la légalité républicaine,

- invite son candidat à poursuivre sa campagne en communion avec le Peuple du Sénégal qui l’accueille partout en liesse en témoignage de l’excellent travail qu’il a réalisé tout au long de son premier mandat,

- réaffirme sa totale confiance en la maturité démocratique du Peuple sénégalais qui ne saurait suivre des aventuriers mus par leurs seuls intérêts crypto-personnels,

- encourage le Ministère de l’Intérieur à poursuivre la préparation de la tenue du scrutin du 24 février dans les conditions de sécurité garantissant la libre expression des suffrages,

- invite les autres candidats ainsi que la société civile à dénoncer publiquement les propos séditieux de Me Abdoulaye Wade et à se démarquer de son projet maléfique de « brûler le pays »,

- rappelle à l’opinion la déclaration prononcée par le même Abdoulaye Wade, en 2012 ? au lendemain de la décision du conseil constitutionnel l’autorisant à briguer un 3ème mandat : « les juristes du conseil constitutionnel sont des juristes chevronnés et ne pouvaient dire que le droit. Le droit a été dit. Maintenant ce que je souhaite en tant que Président de la république, chargé de veiller sur la paix sociale, sur le bon fonctionnement des institutions c’est que tout le monde accepte le verdict de la justice que chacun fasse tout ce qu’il peut pour gagner ; même un procès, lorsque le droit est dit il faut le respecter. C’est la source de stabilité d’un pays. »,

- appelle enfin les populations à se mobiliser massivement pour aller voter, le 24 février, dans le calme et la sérénité afin d’élire, dès le 1er tour le candidat Macky Sall.



Fait à Dakar, le 14 Février 2019



La Grande Coalition Bennoo Bokk Yaakaar