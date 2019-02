L’ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade a fait une déclaration aujourd’hui pour parler de l’élection présidentielle du 24 Février prochain et donner la position du PDS.

Une sortie menaçante qui n’a pas laissé de marbre la responsable du pôle parrainage de la coalition BBY.

Mimi Touré, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a réagi depuis Podor où se trouve son candidat en ces termes : « J’ai écouté la sortie de Wade avec un peu d’étonnement parce que ce que le peuple attend d’un ancien président, c’est qu’il souhaite que l’ancien pays qu’il a eu à diriger soit en paix et en concorde. Nous sommes au 3ème jour de la campagne et cela se passe très bien. Nous sommes sur le terrain en ce qui concerne notre candidat. Nous sommes dans le Walo avec un accueil triomphal. Nous sommes entrés dans le Fouta avec un grand meeting à Podor. Partout où nous sommes passés ou partout où les autres candidats sont passés, les choses se passent très bien. On comprend Me Wade c’est peut-être l’âge ou qu’il n’a pas les bonnes informations. Tout se passe bien et il en sera ainsi jusqu’au 24 Février In Shaa Allah. Le Sénégal est habitué à organiser des élections calmes et pacifiques et celle-ci ne fera pas exception. C’est quand même dommage qu’un ancien président de la République tienne de tels propos. Mais ce qu’on lui demande c’est de prier pour le Sénégal et que la paix règne dans le pays. Ce serait aussi sa fierté... »