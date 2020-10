Sortie de Serigne Mbaye Thiam : L'Union nationale des enseignants socialistes se démarque et appelle au respect de la ligne directrice du PS.

L'Union Nationale des Enseignants Socialistes se démarque de la position du ministre Serigne Mbaye Thiam pour la tenue d'un congrès portant sur le renouvellement des instances du parti socialiste après le décès du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng.



"L'union Nationale des Enseignants Socialistes, en vertu des statuts du Parti Socialiste adoptés par le 15ème congrès ordinaire de Dakar les 06 et 07 Juin 2014, préambule à son article 38 titre 7: Les mouvements d'initiative et d'actions sont tenus de se conformer à la ligne directrice du parti et de respecter les décisions de ses instances de direction", précise le coordinateur de l'Union des enseignants socialistes, Kory Diouf, dans un communiqué.



À cet effet, les enseignants socialistes disent réaffirmer leur soutien au secrétaire général du parti socialiste et condamnent le propos du ministre Serigne Mbaye Thiam.



"Les enseignants socialistes réaffirment leur soutien et fidélité à Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Général du Parti Socialiste et condamnent avec fermeté toute déclaration visant à mettre pression ou décrédibiliser la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye. L'ambition est le moteur de la vie, chacun est libre d'en avoir autant qu'il veut, mais dans la dignité et le respect scrupuleux des règles qui régissent l'organisation à laquelle on appartient", soulignent toujours Kory Diouf et ses camarades. Avant de lancer un appel "à tous les camarades socialistes pétris de valeurs socialistes à œuvrer ensemble autour de notre Secrétaire Général Aminata Mbengue Ndiaye pour le rayonnement du Parti Socialiste".