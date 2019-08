Sortie de Ousmane Sonko sur le fer de Falémé : Yaye Fatou Diagne y voit un soubassement psychotique.

La sortie de Ousmane Sonko relative à l'affaire du fer de la Falémé continue de provoquer des vagues de réactions du côté de la majorité présidentielle. Et cette fois-ci, c'est au tour du premier magistrat de la commune de Ngathi Naoudé de s'en prendre au leader du Pastef. D'emblée, Yaye Fatou Diagne condamne les sorties intempestives de Ousmane Sonko. Poursuivant son argumentaire, la membre de la coalition BBY dénonce la mauvaise publicité faite au Sénégal durant ses sorties dont le seul objectif est de ternir l'image de marque de nos dirigeants en les traitant de voleurs, tricheurs et magouilleurs.

À en croire la coordonnatrice du Promise, les personnes qui se comportent de la sorte, leur agissement ont souvent des soubassements psychotiques.

Rappelons que la patronne du Promise s'exprimait ainsi en marge d'une cérémonie de signature de protocole entre la commune qu'elle dirige et le projet dit " Soutoura" spécialisé dans la construction d'habitations, de salles de classes entre autres batisses à moindre coût et répondant aux besoins du monde rural...