Sortie de Ousmane Sonko : Synergie Républicaine pour la tenue d’un procès juste et équitable, condamnefermement les propos de Alioune Tine

Dans une note rendue publique, Synergie Républicaine, dirigée par Mohamed Moustapha Diagne, résolument attachée à la démocratie et à l’État de droit, salue l’avancée notoire constatée sur le dossier judiciaire opposant Ousmane Sonko à la jeune Adji Sarr. C’est pourquoi Synergie Républicaine « se réjouit fortement de l’annonce de la tenue d’un procès juste et équitable pour tenir droit les balances de la justice et garantir l’égalité des citoyens devant la loi. Pour la mémoire des sénégalais morts, victimes de cette affaire et pour la manifestation de la vérité, les sénégalais dans leur majorité, exigent l’organisation de ce procès afin que nul n’en ignore. Nous encourageons les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour maintenir notre pays dans la paix et la stabilité », lit-on dans la même note.





Dans le même sillage, Mohamed M. Diagne, « condamne fermement les propos de Alioune Tine qui joue à faire peur et verse encore dans le comportement cyniqued’oiseau de mauvaise augure pour assouvir ses propres intérêts et se positionner en médiateur. Nous n’acceptons pas que l’État de droit soit sacrifié sur l’autel des compromissions politiques honteuses et dangereuses. Renoncer à un procès déclencherait le début de l’ère de la défiance totale vis-à-vis de notre système judiciaire garant de notre système démocratique. »





En outre, selon synergie Republicaine, « cette guerre civile virtuelle dont il parle n’existe que dans son imaginaire de mercenaire de la société civile prêt à tout pour jouer au pyromane-sapeur pompier et récolter des dividendes. Des chefs religieux, de grands dignitaires, de grands hommes politiques et hommes d’affaires ont été arrêtés, jugés, condamnés et emprisonnés, le Sénégal n’a connu aucune guerre civile et les sénégalais ont continué à vaquer à leurs occupations. Les bravades et les menaces n’y feront rien, force restera à la loi et le Sénégal se tiendra toujours debout », a conclu le citoyen président de SR...