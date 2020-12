Sortie de Mame Mbaye Niang sur la nomination de Mahmout Saleh : Souleymane Ndoye condamne et réclame des sanctions.

La dernière sortie du ministre chef de cabinet du président de la République, Mame Mbaye Niang, contre la nomination de Mahmout Saleh au poste de ministre directeur de cabinet du Président de la République, a suscité plusieurs réactions dans la classe politique Sénégalaise, notamment au sein de l’alliance pour la République (APR).



La dernière en date et celle de l’honorable député Souleymane Ndoye, par ailleurs président du Conseil départemental de Rufisque.



En effet, selon le responsable politique de l’Apr, « nous constatons, des agissements peu républicains de notre frère de parti et non moins ministre chef de cabinet du président de la République, M. Mame Mbaye Niang. Ces actes aux antipodes de nos valeurs sont à fustiger avec la dernière énergie. » Souleymane Ndoye de se demander « comment dans une République, un ministre chef de cabinet peut-il contester publiquement la légitimité d’un autre ministre ? »



Pour le responsable politique de l’Apr, « de tels actes doivent être sanctionnés et punis par les instances du parti habilitées à cet effet. Pour ma part, je condamne fermement ces agissements et au nom de la discipline de parti, je réclame des sanctions à la hauteur de la faute », a-t-il conclu...