Sortie de Ismaïla M. Fall sur la démission de MIMI : La Cellule Communication de Mimi 2024 répond au garde des sceaux et menace

Le Ministre de la Justice, Ismaïla Madior Sall, s'est prononcé ce dimanche dans le jury du dimanche, de Mamoudou Ibra Kane, sur la démission de Mme Aminata Touré du groupe parlementaire BBY.

Selon le ministre, « si elle cumule un comportement par le discours, par l’attitude, par le positionnement, par le vote comme quelqu’un qui ne fait pas partie de la majorité, elle sera démise de son mandat de député. Parce que la constitution est claire, tout député qui démissionne de son parti sera automatiquement déchu de son mandat », a dit le ministre de la justice.

Du côté de Mimi Touré, la réaction ne s'est pas fait attendre. Dans une note lue à Dakaractu, ses partisans estiment que « Mme Aminata Touré qui n’a pas affaire à lui non plus et il le sait. Lui qu’elle a recruté en 2012 comme consultant lorsqu’elle était Garde des Sceaux et a présenté au Président Macky Sall qui ne le connaissait ni d’Adam ni d’Eve. Que Ismaïla Madior Fall qui ne connaît visiblement pas la reconnaissance du ventre se le tienne pour dit : non seulement ses menaces n’ont aucun effet sur la détermination de Mme Aminata Touré à poursuivre ses activités de député au service exclusif du Peuple sénégalais, mais surtout qu’il sache que lui Ismaïla Madior Fall qui se vante d’être un tailleur de Constitution de luxe sera poursuivi devant la Cour Pénale Internationale pour instigateur et complice de crimes contre l’humanité si des pertes en vie humaine intervenaient à l’occasion d’un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable du Président Macky Sall, lit-on dans la note.

Par ailleurs la cellule de communication de MIMI 2024, a profité de l'occasion pour rappeler qu'elle compte saisir « ladite Cour sera saisie ainsi que le Conseil des Droits de l’Homme afin que notre pays ne revive pas la situation de 2012 où onze de nos compatriotes ont perdu la vie lors des manifestations contre le troisième mandat du Président Abdoulaye Wade », conclut la même note...