Sortie de El hadj Kassé sur la TV5 : Le Sep de BBY précise « il a livré une position personnelle et non pour le compte de la présidence de la République ».

Le SEP/BBY a minimisé la sortie du ministre-conseiller du président de la République, El Hadj Hamidou Kassé sur le plateau de Tv5 monde confirmant le versement de 146 millions Fcfa à Agritrans.

La coalition se veut un peu plus claire : le journaliste a livré une position personnelle sur la question et non pour le compte de la présidence de la République.

Le SEP/BBY a toutefois tenu à préciser qu’une enquête est ouverte sur ce dossier et que toute personne qui aurait quelque chose à dire sait où aller. L’instance s'attend cependant à ce que la justice fasse son travail en toute liberté dans cette affaire.