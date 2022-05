Sortie de Barthélémy Dias contre la DGE : Bocar Doura Baldé invite Barthélémy Dias à présenter « des excuses publiques aux Sénégalais »

La sortie récente du maire de Dakar contre la direction générale des élections concernant l'invalidation de la liste Yewwi Askan Wi à Dakar, continue de susciter une vague d'indignation du côté de la mouvance présidentielle. Après la réaction des responsables de BBY Dakar, c'est au tour du ministre-conseiller Bocar Doura Baldé de condamner cette sortie. Le responsable politique invite le maire de Dakar à présenter des excuses publiques à ses administrés.



"Barthélémy Dias s'était limité à crier à la falsification de la liste de Yewwi Askan Wi bien qu'étant dans l'impossibilité de fournir des indices et autres preuves pour convaincre de l’effectivité de cette tentative imaginaire de changement de ladite liste de Yewwi Askan Wi à l'intérieur de la direction générale des élections. Outre le caractère laconique du contenu des allégations aux allures d'une fuite en avant à peine voilée, les Sénégalais et particulièrement les Dakarois qui sont sidérés de voir l'édile de la capitale se donner en spectacle devant les caméras, ont droit à un lot de consolation à travers un mea-culpa et des excuses publiques du maire Barthélémy Dias", a invité le ministre-conseiller à la présidence de la République.



Pour Bocar Doura Baldé, le maire de Dakar n'a aucun droit de se rendre directement à la direction générale des élections encore moins de s'attaquer à cette institution qui a toujours contribué à la parfaite organisation des élections au Sénégal. "N'étant ni mandataire encore moins la personne habilitée à déposer la liste, Barthélémy Dias n'avait aucun droit de se rendre directement à la DGE. Il doit comprendre aussi que Dakar n'a pas besoin de maire qui frise le ridicule au point d'écorner le charme de notre démocratie et l'image du pays à l'extérieur", soulignera encore Bocar Doura Baldé...