Sortie de Barth contre le Président Macky Sall / Benno en bouclier : « C’est un maire incompétent, malhonnête et incapable même de faire une bonne liste… »

C’est à la suite de la sortie musclée du maire de la ville de Dakar à la direction générale des élections que le camp présidentiel a répondu à travers un point de presse au siège de l’Alliance pour la République.

Le ministre Alioune Ndoye, Farba Ngom, maire des Agnams, Zahra Iyane Thiam et le ministre conseiller Bamba Fall ont tour à tour pris la parole pour dénoncer cette attitude du maire qu’ils estiment irresponsable.



« Il faut que Barth se ressaisisse. En plus, il n’est pas mandataire. Donc de quel droit il se permet de jouer au héros devant les portes de la direction générale des élections. Il faut qu’on soit clair, ce n’est pas un maire responsable », a lancé le maire des Agnams à la suite de son camarade de même coalition, Alioune Ndoye qui a précédemment insisté sur le respect des institutions et des règles électorales.



Zahra Iyane Thiam abondant dans le même sillage, considère que Barthélémy n’est pas capable de gérer la capitale Dakar. « Il faut que nous prenions nos responsabilités en faisant face à ces gens qui pensent qu’une république, c’est l‘anarchie… »



« Nous appelons tous les républicains à la retenue. Mais que ce maire sache qu’il trouvera en face de lui, des gens déterminés à ne pas laisser cette forfaiture prospérer. Ce qu’ils ont fait, c'est un manque de professionnalisme. Benno n’a pas confectionné de listes pour Yewwi. Quel maire la capitale s’est-elle procurée? s’est de nouveau indigné Farba Ngom s’exprimant sous un ton furieux. Bamba Fall quant à lui, se désole de cette malhonnêteté du maire de Dakar qui pense que la capitale est une arme de bataille politique.



Déterminés, Faba Ngom, Amadou Ba, Zahra Iyane Thiam, Alioune Ndoye, Seydou Guèye, pour ne citer que ceux-là, se disent prêts à faire face à toute forfaiture qui pourrait émaner du maire Barthélémy Dias qui, selon eux est simplement victime d’un manque de professionnalisme qui lui a causé cette situation à laquelle il devra faire face.

Quant aux membres de Benno, ils disent se concentrent sur l’essentiel qui n’est autre que de donner, au soir du 31 juillet, la majorité absolue à la coalition Benno Bokk Yakaar.