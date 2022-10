Sortie de Aïda Ndiongue contre Aminata Touré : Les partisans de l’ancien Premier ministre répondent à la « Lionne du Walo »

L’ancienne sénatrice s’est déchainée hier au cours de sa conférence de presse avec le réseau des amis et sympathisants d’Aïda Ndiongue. La présidente du RASAN n’a pas raté la tête de liste de Benno durant les dernières élections. Mais les souteneurs de celle-ci ne seront pas passifs face à celle qui avait été épinglée par la cour de répression de l’enrichissement illicite.



« Il faut rendre au Peuple tout ce que vous lui avez volé! Vous pensez faire plaisir au Président Macky Sall qui vous a gracié après votre séjour en prison pour haut vol de nos deniers publics », avance la coordination des amis de Mimi Touré qui estime qu’en se signalant à l’opinion publique, elle n’augmente que le dégoût et ne fait que renforcer la conviction de nombreux sénégalais qui estiment que le Président Macky Sall a renoncé à la poursuite de la bonne gouvernance lorsque d’anciens repris de justice et escrocs de haut vol comme vous se sont retrouvés dans son entourage.



« Sachez que Mme Aminata Touré qui fut Ministre de la Justice lors de votre embastillement n’en a rien à faire de vos propos indignes d’une femme de votre âge. Vous savez très bien que Macky Sall que vous défendez aujourd’hui définissait la politique judiciaire du pays et a applaudi à votre emprisonnement mérité car décidé de manière indépendante par les juges face aux énormes pièces à conviction comme vos comptes bancaires aux avoirs mirobolants ou vos nombreuses parures d’or pesant une cinquantaine de kilos chacune pour dissimuler nos deniers volés », lancent encore les sympathisants de l’ancienne présidente du CESE dans un communiqué sorti pour faire, disent-il, un rappel à l’ancienne sénatrice.



Considérant que Macky Sall appartient désormais à l’histoire, la coordination de Mimi 2024 espère que Aïda Ndiongue va restituer « les ressources qu’elle a braquées... »