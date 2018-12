Sortie Promo 2017/ISEG : Les étudiants invitent l’État à faciliter leur insertion dans le marché de l’emploi

L’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (ISEG) a délivré ce samedi 08 décembre au stade Marius Ndiaye, aux étudiants de la promo 2017, leur parchemin sanctionnant la fin de leur formation.



Cette génération estudiantine qui a pour parrain Monsieur Ndiogou Ndiaye, policier principal à la retraite, devra ainsi rejoindre le marché de l’emploi. Au cours de la cérémonie, le président directeur général de l’école Mamadou Diop a tenu à rendre un hommage mérité à tous les hommes de troupe qui œuvrent sans relâche pour la paix et la stabilité du pays. Après leur consécration, les diplômés de l’Iseg ont lancé un appel aux autorités étatiques pour qu’ils fassent du secteur de l’éducation, notamment l’enseignement supérieur, une priorité. Parmi leurs préoccupations, figurent la lancinante question de l’insertion des jeunes diplômés dans le marché de l’emploi. À ce titre, Tahirou Ka, major en master 2 en Comptabilité et Finance, a exhorté l’État à faciliter les conditions de l’entrepreneuriat pour les étudiants qui sortent fraîchement des instituts de formation à défaut de leur trouver de l’emploi.